Heure d’été contestée : un appel à la transparence et à la responsabilité

L’Observatoire national de lutte contre la corruption a vivement critiqué le maintien par le gouvernement marocain de l’heure d’été permanente (GMT+1), en dépit d’un large rejet populaire et de nombreuses justifications sociales, sanitaires et éducatives qui en démontrent les effets négatifs, en particulier sur les catégories vulnérables comme les élèves, les travailleurs et les fonctionnaires.

Dans un communiqué dont Le Site Info détient une copie, l’Observatoire dénonce la persistance du gouvernement à adopter une politique de « sourde oreille », ignorant délibérément la voix du peuple malgré les protestations répétées et continues depuis plusieurs années. Cette attitude, selon l’Observatoire, témoigne d’une absence de volonté réelle à répondre aux attentes de la population.

L’organisation affirme que les citoyens, et plus particulièrement les enfants et les femmes, se voient contraints de quitter leurs domiciles aux premières heures de l’aube, dans l’obscurité, ce qui les expose à divers risques et dangers. Cette situation engendrerait des conséquences psychologiques et morales graves, renforçant le sentiment d’exclusion et d’injustice, et alimentant le désengagement vis-à-vis de la vie politique et électorale, alors même que le pays a besoin de renforcer la confiance entre l’État et les citoyens.

L’Observatoire s’interroge sur la persistance du gouvernement à appliquer cette décision sans présenter aucun bilan clair ni évaluation objective, plusieurs années après son adoption. Il déplore le manque de transparence autour de ce dossier sensible, qui impacte directement le quotidien des citoyens, et soulève des questions légitimes sur les véritables bénéficiaires de ce maintien de l’heure d’été, ainsi que sur les raisons réelles qui poussent l’exécutif à s’obstiner dans cette voie, sans considération pour l’intérêt général.

L’Observatoire exige la publication immédiate de l’étude que le gouvernement affirme avoir menée pour justifier le maintien de l’heure d’été, ainsi que la divulgation de ses résultats au public. Il appelle également à la clarification des raisons réelles de ce choix, et à identifier les parties ou intérêts qui pourraient en tirer profit, au détriment du confort et de la sécurité des citoyens.

Il plaide pour l’ouverture d’un débat national inclusif, impliquant la société civile et des experts, sur la pertinence de ce choix, et pour le respect de la volonté des citoyens en revenant au fuseau horaire naturel du Royaume (GMT). Il insiste également sur la nécessité de mettre en œuvre le principe de reddition des comptes dans les décisions publiques qui affectent la vie des citoyens sans évaluation préalable ni justification objective.

Enfin, l’Observatoire rappelle que la transparence et la clarté dans la gestion des affaires publiques sont des piliers essentiels dans la lutte contre la corruption et pour instaurer la confiance dans les institutions. Ignorer continuellement la voix de la rue ne fait que renforcer l’injustice et l’impunité.