Mazagan Beach & Golf Resort célèbre le succès du programme Women Leadership

Mazagan Beach & Golf Resort célèbre la réussite de la deuxième édition du programme Women Leadership, conçu pour accompagner, valoriser et renforcer le développement professionnel et personnel des collaboratrices.

Cette année, 22 femmes issues de différents départements ont bénéficié d’un parcours immersif et transformateur. Travaillant en petits groupes, elles ont exploré six thématiques stratégiques : l’expérience émotionnelle des clients, l’optimisation des revenus, la durabilité et l’engagement communautaire, la santé financière, l’accélération digitale et l’engagement émotionnel des équipes.

« Ce programme est un véritable levier d’évolution. Nous sommes fiers de voir ces femmes s’affirmer et contribuer activement à l’avenir de Mazagan. Nous poursuivrons cet engagement en réinventant sans cesse cette initiative avec une approche toujours plus innovante », déclare Jacques Claudel, Directeur Général de Mazagan Beach & Golf Resort.

Fort de cette dynamique, « Mazagan Academy » élargit l’initiative en lançant une troisième édition dédiée à plus de 300 collaboratrices occupant les statuts d’agent et de superviseur. Ce programme leur offrira un cadre d’apprentissage interactif et stimulant, favorisant le développement de leur leadership et leur épanouissement personnel et professionnel.

À travers cette initiative, Mazagan Beach & Golf Resort réaffirme son engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion, convaincu que le leadership féminin est un moteur essentiel de performance et d’innovation.