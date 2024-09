Mazagan Beach & Golf Resort célèbre la victoire d’Ayoub Lguirati

Mazagan Beach & Golf Resort a l’immense plaisir de féliciter Ayoub Lguirati pour son titre de champion du Maroc de golf, qu’il remporte pour la troisième année consécutive.

En tant que partenaire d’Ayoub Lguirati, Mazagan Beach & Golf Resort est fier d’accompagner un champion aussi talentueux et inspirant. Sa détermination, son excellence sur le terrain et sa quête de perfection reflètent parfaitement les valeurs du Resort, à savoir la passion, l’effort et le dépassement de soi.

Pour célébrer cette victoire exceptionnelle, les équipes de Mazagan Beach & Golf Resort ont tenu à marquer l’événement par une réception spéciale en l’honneur de leur champion. Ce nouveau triomphe confirme non seulement le talent exceptionnel de Ayoub mais aussi l’engagement du Resort à soutenir des athlètes de haut niveau.

« Mazagan Beach & Golf Resort reste engagé à soutenir Ayoub dans ses futurs défis sportifs, et nous sommes impatients de voir encore plus de succès dans les années à venir » conclut Monsieur Jacques Claudel, Directeur Général de Mazagan Beach & Golf Resort.

Palmarès de Ayoub Lguirati :

2024:

Champion du Maroc professionnel avec un score historique de -11 à 12 coups d’avance

Premier joueur arabe à obtenir la full catégorie sur l’Asian Development Tour

Participation à plus de 15 tournois sur le circuit asiatique, première et deuxième divisions.

2023

Champion Arabe professionnel

Premier Golfeur Arabe à jouer une saison complète sur un circuit asiatique

Vainqueur du Maroc Elite Tour Mohammedia

2022

Premier Golfeur Arabe à jouer une saison complète sur un circuit européen

2021

Champion du Maroc professionnel

Vainqueur Omnium Tony Jackline avec un score historique -21

2019

Premier de l’Ordre du Mérite National professionnel

2018

Passage professionnel en janvier

Vainqueur de son premier tournoi pro Atlas Pro Tour

2017

Premier amateur à passer le cut du Trophée Hassan II

Seul marocain amateur qui passe les PQ1 European Tour

2015

Vainqueur d’Atlas Pro Tour (tournoi professionnel) en tant qu’amateur

2013 & 2014

Vainqueur de la Coupe du Trône avec l’équipe d’Agadir

2010, 2011, 2012

Champion Arabe -18 ans, médaille d’or

2009