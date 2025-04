Al Barid Bank : une année 2024 marquée par une évolution remarquable de tous les indicateurs

Le Conseil de Surveillance d’Al Barid Bank s’est réuni le vendredi 28 mars 2025 pour examiner l’arrêté des comptes et l’évolution de l’activité de la Banque au 31 décembre 2024.

En matière de réalisations commerciales, Al Barid Bank continue de consolider son positionnement

dans la mobilisation de l’épargne et de développer son rôle dans le financement des ménages.

Ainsi, l’encours des dépôts à vue a évolué de +11% pour s’établir à 34,3 milliards de dirhams. Les comptes d’épargne affichent une évolution de l’encours de +4,2% à 36,5 milliards de dirhams, en

forte progression par rapport au marché lui permettant ainsi de se positionner au 1er rang du secteur

avec une part de marché de 19,63%.

En matière de crédits, la dynamique de financement des ménages a connu une progression significative par rapport à l’évolution du secteur bancaire avec une croissance des encours des crédits

à l’habitat de +8,4% et celle des crédits à la consommation de +9,5 %.

Ainsi, le Produit Net Bancaire (PNB) d’Al Barid Bank a atteint 3,10 milliards de dirhams, enregistrant

une évolution annuelle de +36%. Cette progression trouve son origine dans la bonne dynamique des

Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) ressort en évolution de +147% à 1,5 milliards de dirhams.

L’année 2024 se solde ainsi avec un Résultat Net de 575,5 millions de dirhams, soit une progression

annuelle exceptionnelle de +161%, ainsi qu’un Résultat Net Part du Groupe de 871,38 millions de

dirhams correspondant à une évolution de +196%.

Lors de cette même session, le Conseil de Surveillance a aussi procédé à des réajustements au sein du

Directoire d’Al Barid Bank qui se compose ainsi de :

– M. Al-Amine NEJJAR, Président du Directoire

– M. M’hamed EL MOUSSAOUI, Directeur Général et membre du Directoire

– M. Mohammed KETTANI, Directeur Général et membre du Directoire

– Mme Mounya DINAR, Directrice Générale Adjointe et membre du Directoire en charge du Pôle

Marchés des Capitaux, Finances et Contrôle de Gestion,

– M. Abderrahmane BENHAYOUN SADAFYNE, Directeur Général Adjoint et membre

du Directoire en charge de la Banque Commerciale.

Ainsi, le renforcement de la gouvernance et les performances du Groupe Al Barid Bank confortent la

trajectoire d’exécution de son plan stratégique lancé en 2024 en assurant une organisation agile, en

renforçant sa solidité financière pour apporter des solutions innovantes à ses différentes catégories

de clients ainsi qu’en déployant de nouvelles activités pour diversifier ses sources de revenus, et ce

tout en continuant d’assurer ses missions de banque citoyenne pour tous les marocains.