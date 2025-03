ONCF : un dispositif exceptionnel pour Aïd Al-Fitr

À l’occasion de l’Aïd al-Fitr, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a annoncé des offres exceptionnelles pour accompagner les déplacements des voyageurs et les adapter aux horaires administratifs, et ce, du vendredi 28 mars au dimanche 6 avril.

L’ONCF a précisé que ces offres incluent la programmation de trains supplémentaires, portant le nombre total à environ 235 trains par jour durant cette période, avec un renforcement de l’offre sur les principaux axes du réseau.

Concernant les trains Al Boraq, un service continu sera mis en place pour relier Tanger à Kénitra, Rabat et Casablanca, de 7h00 à 22h00 (durant les jours de forte affluence, à l’exception des trains de 19h00 et 20h00). De plus, le nombre de sièges sera augmenté pendant les périodes de pointe.

Pour les trains Al Atlas, l’ONCF prévoit une augmentation du nombre de places et la programmation de trains supplémentaires sur les principaux axes du réseau : Marrakech – Casablanca – Fès, Oujda, Nador, Khouribga et Safi.

Quant aux trains navettes rapides, le renforcement du trafic est prévu sur l’axe Casablanca-Settat du jeudi au dimanche, avec un train toutes les heures entre 5h00 et 23h00 desservant l’aéroport Mohammed V, ainsi qu’un train toutes les 30 minutes sur l’axe Casablanca-Rabat-Kénitra.

Par ailleurs, l’ONCF mobilisera des équipes supplémentaires pour accueillir et orienter les voyageurs, aussi bien en gare qu’à bord des trains, et déploiera des équipes techniques en continu (24h/24 et 7j/7) pour superviser le trafic ferroviaire.

Enfin, l’ONCF invite ses clients à acheter leurs billets aller-retour à l’avance afin d’éviter les files d’attente en gare et garantir leurs places à bord des trains.