La terre a tremblé dans la région de Chefchaouen

La province de Chefchaouen, et plus précisément la zone située entre Targa et Oued Laou, a été secouée par un tremblement de terre ce mercredi, d’une magnitude de 3,4 degrés sur l’échelle de Richter.

Les habitants de la région ont ressenti cette secousse sismique aux alentours de 17h41, soit peu avant l’heure de l’iftar.

À noter que le nord du Maroc connaît une activité sismique régulière, avec l’enregistrement fréquent de légères secousses telluriques.