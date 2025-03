La 18ème édition du Moussem de Tan-Tan du 14 au 18 mai

Le Moussem de Tan-Tan, événement phare célébrant la richesse culturelle et le patrimoine immatériel du Maroc, annonce sa 18e édition, qui sera organisée par la Fondation Almouggar, du 14 au 18 mai 2025, sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI et placée sous le thème » Le moussem de Tan Tan : Témoignage vivant de la culture nomade universelle ».

Inscrit par l’UNESCO en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, cet événement emblématique incarne la préservation et la valorisation des traditions nomades, perpétuant un héritage séculaire tout en affirmant son rôle de plateforme d’échange et de dialogue entre cultures.

Rassemblement incontournable des tribus nomades, le Moussem de Tan-Tan est un espace de transmission et de célébration où se mêlent musique, danse, artisanat, poésie et rites traditionnels.

Chaque année, cet événement unique témoigne de la vitalité de la culture hassanie et de son inscription dans la modernité, en permettant aux communautés de se retrouver et de partager leur savoir-faire. À travers un programme riche et varié, cette 18e édition proposera une immersion dans l’univers nomade, mettant en lumière la diversité de son patrimoine vivant.

Le public pourra ainsi assister à des spectacles traditionnels, des soirées de poésie, des démonstrations d’artisanat authentique, des exhibitions de Tbourida et des courses de dromadaires, ainsi qu’à des expositions patrimoniales qui illustreront les multiples facettes de cette culture ancestrale. Des concours de tire de lait de chamelles, des jeux populaires traditionnels et des scènes musicales inédites, réunissant des artistes de renom à l’échelle nationale et internationale ainsi que des talents locaux, viendront enrichir cette célébration du patrimoine nomade.

Dans le cadre de cette édition, une conférence économique dédiée à l’investissement, visant à promouvoir le développement local et à encourager les partenariats économiques dans la région et une conférence culturelle sur « la poésie féminine hassanie », mettant en lumière la créativité des femmes sahraouies dans le domaine littéraire et leur rôle dans la transmission du patrimoine oral. Depuis huit années consécutives, le Moussem de Tan-Tan accueillera, à l’instar des éditions précédentes, les Émirats Arabes Unis comme partenaires, renforçant ainsi les liens de collaboration et d’échange culturel qui caractérisent cet événement d’exception et consolidant les relations de fraternité entre les deux nations.

Le Moussem de Tan-Tan, patrimoine immatériel de l’Humanité, s’impose comme un rendez-vous incontournable, célébrant l’authenticité et la diversité culturelle d’un mode de vie ancestral. Cette 18e édition promet d’être un hommage vibrant à l’âme nomade et à son rayonnement universel, affirmant une fois de plus la place essentielle de cet héritage dans le paysage culturel marocain et international.

S.L.