Des nominations à des fonctions supérieures approuvées ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au ministère de l’Industrie et du Commerce, Anouar Alaoui Ismaili a été nommé directeur de l’Agence nationale pour la promotion des petites et moyennes entreprises, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement.

S’agissant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Fatima Zahra Alami et Souha Sahraoui ont été nommées respectivement doyenne de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Ain Chock-Casablanca et doyenne de la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Au niveau du même ministère, Mohamed Chadi et Abdeslam El Bouari ont été nommés respectivement doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia et doyen de la Faculté des sciences de Ben M’sik–Sidi Othmane.

Concernant le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Culture, Ghizlane Drous a été nommée directrice du livre, des bibliothèques et des archives.

Au ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Mohamed Aabid a été nommé inspecteur régional de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire de la région Casablanca-Settat.

Au niveau du ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Salma Tazi a été nommée directrice des Infrastructures Cloud et de l’Offshoring à la Direction générale de la Transition numérique.

Le Conseil de gouvernement a également approuvé la nomination de Rachid Zaman en tant que directeur des systèmes d’information statistique au niveau du Haut-Commissariat au Plan.

S.L.