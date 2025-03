Donald Trump nomme un nouvel ambassadeur des États-Unis au Maroc

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé vendredi soir la nomination de Duke Buchan III en tant que nouvel ambassadeur des États-Unis au Maroc. Il a souligné que ce dernier « jouera un rôle clé dans le renforcement de la paix, de la liberté et de la prospérité entre nos deux nations ».

Dans un message publié sur son réseau social, Truth Social, Donald Trump a déclaré : « Je suis ravi d’annoncer que Duke Buchan III représentera les États-Unis auprès du Royaume du Maroc. » Il a également insisté sur l’importance de son rôle pour approfondir les relations bilatérales.

Duke Buchan III avait déjà occupé le poste d’ambassadeur des États-Unis en Espagne et en Andorre entre 2017 et 2021. Originaire de Caroline du Nord, il est né en 1963 et possède une solide expérience dans le domaine des investissements et de la finance. Il est diplômé en économie et en langue espagnole de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et détient également un master de la Harvard Business School.

Par ailleurs, il a poursuivi des études en Espagne, notamment à l’Université de Valence et à l’Université de Séville.