Rabat : l’UM6P accueille le World Football Summit 2025

– World Football Summit (WFS), plateforme de référence de l’industrie du football, annonce l’organisation du WFS Rabat 2025, en partenariat avec EVOSPORT, filiale de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), et en collaboration avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Prévu les 9 et 10 avril 2025 sur le campus de l’UM6P à Rabat, cet événement rassemblera les principaux acteurs du football mondial pour explorer les leviers du développement du football en Afrique.

Le WFS Rabat 2025 se distingue par son approche intégrée, mêlant réflexion académique et action concrète. Sous le thème « Cultiver l’héritage futur de la Coupe du Monde pour l’Afrique », cette édition mettra en lumière le rôle du football dans la mobilisation des talents marocains et africains ainsi que ceux de la diaspora pour accélérer la croissance du football sur le continent et au-délà.

Porté par la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a investi dans des infrastructures de classe mondiale et mis en place une stratégie pour la formation des talents, contribuant ainsi au rayonnement du football marocain et africain sur la scène mondiale. Cette dynamique s’inscrit dans une vision plus large visant à faire du sport un levier de développement économique et social, tant au niveau national que continental.

Le choix du Maroc comme pays hôte s’inscrit dans la dynamique de son développement croissant sur la scène footballistique mondiale, illustré par des réalisations majeures telles que sa performance lors de la Coupe du Monde 2022 et l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030.

L’UM6P, engagée dans la transformation du sport en Afrique, apporte une dimension scientifique et technologique au WFS Rabat 2025. À travers sa filiale EVOSPORT, l’UM6P déploie une approche pour structurer un écosystème sportif dynamique et durable aligné avec les défis et les opportunités sur Maroc et de l’Afrique.

Jan Alessie, co-fondateur et Directeur Général du World Football Summit, souligne : « L’Afrique représente l’une des frontières les plus prometteuses du football mondial, avec un potentiel considérable encore sous-exploité, notamment en matière de droits médias, d’infrastructures et de formation des talents. Le WFS Rabat 2025 offrira une plateforme unique où investisseurs internationaux et leaders de l’industrie pourront rencontrer les acteurs locaux pour explorer ces opportunités. »

« Être co-organisateurs du World Football Summit et l’accueillir à l’UM6P représente pour nous l’opportunité d’apporter notre contribution au développement de l’industrie footballistique émergente aux niveaux national et continental », déclare Ismail Lyoubi, Directeur général de Evosport. « Cet événement réunira les acteurs clés du football à l’UM6P, permettant de favoriser le partage d’expertise et de créer des passerelles entre la recherche, la formation et l’industrie du sport en s’appuyant sur l’écosystème de l’Université ».

Pendant deux jours, le WFS Rabat 2025 réunira des représentants de la FIFA, de la CAF, des associations nationales, des clubs professionnels, des ligues, ainsi que des experts et décideurs de l’industrie.

Les discussions porteront sur des thématiques clés telles que le développement des infrastructures et des stades, le tourisme sportif comme levier économique, la formation et la performance des jeunes talents, la diplomatie sportive et le soft power, la gouvernance et les modèles économiques, l’essor du football féminin, ainsi que l’impact de la technologie et de la data dans la transformation du football africain.

A propos du World Football Summit:

Le World Football Summit est la principale plateforme connectant l’industrie du football à l’échelle mondiale. Depuis sa création en 2016, le WFS a réussi à attirer plus de 25 000 participants lors de 25 événements et a construit une communauté mondiale de plus de 130 000 acteurs de l’industrie sportive à travers ses différentes plateformes.

Pour plus d’informations sur les événements du World Football Summit en 2025 et les modalités d’inscription : https://newafrica.worldfootballsummit.com/