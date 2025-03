Citroën Ami réussit la traversée de l’Afrique avec la Croisière verte

Après un périple de 4 mois couvrant plus de 16.000 km depuis Ourzazate, au Maroc, à Cape Town, en Afrique du Sud, au bord de quatre Citroën Ami entièrement électriques, « La Croisière Verte », conçue et organisée par l’ancien pilote de rallye-raid Éric Vigouroux, a mené à bien son expédition, prouvant la faisabilité de la micro-mobilité et de l’électrification sur divers terrains.

Alimentée uniquement par des énergies renouvelables, cette expédition a non seulement démontré la robustesse des véhicules électriques, mais a également renforcé la vision de Stellantis MEA en faveur d’un avenir de mobilité plus durable et accessible.

Eric Vigouroux a déclaré : « Après 3 ans de préparation, nous sommes fiers d’avoir accompli cette expédition historique. Mon objectif n’était pas seulement de mettre en valeur le potentiel des véhicules électriques couplés à une énergie propre, mais de créer une aventure dans l’esprit d’André Citroën, et de célébrer son exploit réalisé il y a 100 ans ».

Un siècle après la légendaire Croisière Noire d’André Citroën, La Croisière Verte a redéfini le voyage longue distance en s’appuyant exclusivement sur l’énergie verte. Parti depuis Ouarzazate au Maroc, le 28 octobre 2024, le convoi composé de quatre Citroën Amis spécialement modifiées a traversé 16 pays avant d’atteindre sa destination finale au Cap le 28 février 2025. Sans émissions de carbone, ce voyage est une première mondiale, mettant en lumière le potentiel de la mobilité électrique, même dans les environnements les plus challengeants.

Samir Cherfan, Directeur des Opérations de Stellantis Moyen-Orient & Afrique, a déclaré : « Cette expédition incarne les valeurs fondamentales de Stellantis MEA : l’innovation, la durabilité et l’accessibilité. En démontrant que la mobilité électrique est viable même dans les conditions les plus difficiles, nous renforçons notre engagement en faveur d’un avenir plus propre et plus durable pour la mobilité en Afrique. Avec le succès d’Éric et de son équipe, la Croisière Verte constitue un jalon inspirant pour les futures avancées dans le transport électrique dans la région.

Le succès de la Citroën Ami dans la réalisation de cette traverséé démontre la fiabilité et l’efficacité de la technologie électrique. En parcourant le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, le Congo, la République démocratique du Congo, l’Angola, la Namibie et l’Afrique du Sud, l’expédition a démontré que la mobilité électrique n’est pas seulement un concept réservé aux environnements urbains, mais une solution pratique aux besoins de transport à l’échelle mondiale.

Les moments clés de cette aventure incluent :

123 jours de voyage avec 123 arrêts dans des villages, des villes et des zones reculées ;

32 rencontres impactantes avec des initiatives locales, des universités et des experts en énergies renouvelables ;

100 % d’énergie renouvelable : 95 % d’énergie solaire, 4 % d’énergie hydroélectrique et 1 % d’énergie éolienne ;

Une preuve d’accessibilité : si un petit véhicule électrique comme la Citroën Ami peut parcourir cette distance, la mobilité électrique peut s’adapter aux besoins de chacun ;

Tout au long du voyage, l’équipe de l’expédition a été accueillie par les partenaires locaux de Citroën dans plusieurs pays, notamment en ‘Afrique du Sud, destination finale de l’expédition, renforçant ainsi la présence de la marque et son engagement en faveur de la mobilité durable sur le continent.

Ce voyage s’inscrit dans la stratégie à long terme de Stellantis MEA, qui vise à repousser les limites de la mobilité durable. Dans le cadre de son plan de développement stratégique, Stellantis MEA accélère la transition vers l’électrification, en veillant à ce que les solutions soient non seulement innovantes, mais aussi inclusives et adaptées à divers marchés mondiaux.

L’Afrique, avec ses abondantes ressources en énergies renouvelables, recèle un immense potentiel pour les solutions de mobilité axées sur l’énergie propre. La Croisière Verte n’avait pas seulement pour but de démontrer les capacités de cette technologie, mais aussi de favoriser le dialogue, en engageant des discussions avec les étudiants et professionnels locaux pour inspirer une nouvelle génération d’innovateurs.

En réussissant la traversée du continent africain avec un véhicule compact entièrement électrique, la Citroën Ami a bousculé les perceptions sur les capacités de la mobilité durable. Ce voyage témoigne du pouvoir de l’innovation, de l’adaptabilité des solutions électriques et de la vision de Stellantis MEA pour un avenir plus vert et plus responsable pour tous.