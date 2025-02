Deux narcotrafiquants interpellés près de Nador

Par LeSiteinfo avec MAP

Une opération conjointe entre les services de sûreté nationale et la douane au niveau du Port maritime de Béni Ansar, dans la ville de Nador, a permis de mettre en échec, mercredi matin, une tentative de trafic de 53.400 comprimés psychotropes et d’interpeller deux individus âgé de 20 et de 30 ans pour leurs liens présumés avec un réseau s’activant dans le trafic international de psychotropes.

Le premier mis en cause a été appréhendé immédiatement après son arrivée à bord d’une navette maritime en provenance d’un pays européen, indique une source sécuritaire, ajoutant que l’opération de perquisition et de fouille de son véhicule a permis la saisie en sa possession de 53.400 comprimés psychotropes de type « Ecstasy ».

Les investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis d’identifier un deuxième suspect pour sa participation présumée à cette activité criminelle, qui a été appréhendé à la suite d’une opération sécuritaire menée au niveau du Port maritime de Béni Ansar, a-t-on ajouté de même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, identifier l’ensemble des individus impliquées et déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle aux niveaux national et international, précise la même source.

Cette opération conjointe s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et continus menés par les différents services de sûreté pour lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes, ainsi que toutes les formes de criminalité transfrontalière.

S.L