Paris : Bayrou visite le pavillon marocain au Salon international de l’Agriculture

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Premier ministre français, François Bayrou a effectué, lundi soir, une visite au pavillon marocain du Salon international de l’Agriculture de Paris où le Royaume est invité d’honneur.

M. Bayrou, qui était accompagné de la ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, s’est longuement attardé dans les différents stands du pavillon marocain, en compagnie du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari où des explications lui ont été fournies sur les produits du terroir marocain et le travail des coopératives.

Au cœur du Salon International de l’Agriculture de Paris (22 février-2 mars), le pavillon marocain s’impose comme une véritable vitrine de l’excellence agricole nationale. De ses terroirs diversifiés à son savoir-faire ancestral, le Royaume y présente un modèle d’agriculture durable et innovante.

Sur 476 m², le Maroc, invité d’honneur pour la première fois dans l’histoire du SIA, présente un éventail de produits emblématiques de son terroir, issus de 76 coopératives dynamiques regroupant près de 2.000 petits agriculteurs, dont 639 femmes, véritables gardiennes du savoir-faire ancestral national.