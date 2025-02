MRE : présentation du programme «Ramadan 2025» de la fondation Hassan II

La Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger organise une rencontre de présentation de son programme «Ramadan 2025», le mardi 25 février 2025 à 10h30 au Centre d’accueil et de conférences du Ministère de l’Equipement et de l’Eau sis à Hay Riad à Rabat, (salle Amphithéâtre).

Du 27 février au 1er avril 2025, une délégation sera chargée par la Fondation Hassan II d’accompagner les Marocains résidant à l’étranger par des activités cultuelles, tout au long du mois de Ramadan.

Cette délégation est de 272 prédicateurs membres dont 38 professeurs universitaires, 39 prédicateurs détenteurs d’un doctorat, 44 prédicateurs titulaires d’un master, 60 prédicateurs titulaires d’une licence et 60 prédicateurs qui assureront à la fois les prêches et les séances de mémorisation du Coran et 31 imams chargés de diriger les prières des Tarawih. 50 membres de cette délégation 2025 seront présents lors de la rencontre de présentation des grandes lignes du programme.

Les membres de cette délégation seront répartis en fonction des demandes des Marocains résidant à l’étranger : 75 en France, 40 en Allemagne, 33 Pays-Bas, 38 en Espagne, 27 en Italie, 33 en Belgique, 10 au Canada, 6 aux Etats-Unis, 4 en Suède, 2 en Angleterre, 1 en Hongrie, 2 en Norvège et un membre en Islande.

Afin de répondre aux besoins croissants de la communauté marocaine, la Fondation soutient depuis 1992, les associations et les mosquées pour l’organisation de différentes activités notamment des séminaires et des concours de récitation de Coran au profit des enfants.