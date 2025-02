Nouveaux Horizons de l’Enseignement supérieur marocain : une révolution en marche

L’enseignement supérieur marocain est en pleine métamorphose. Face aux défis du XXIe siècle, le Royaume investit, innove et réforme pour former une nouvelle génération de talents. Ce dossier spécial explore les ambitions, les stratégies et les acteurs de cette révolution en marche, qui redessine l’avenir de l’université et du pays.

Le système d’enseignement supérieur marocain est à un tournant décisif de son histoire. Confronté à la mondialisation, à l’accélération des avancées technologiques et aux exigences d’un marché du travail en constante évolution, le Maroc a engagé une série de réformes ambitieuses pour moderniser son université et la hisser au niveau des standards internationaux.

Ce dossier spécial se propose d’explorer les multiples facettes de cette transformation, en analysant les défis à relever, les initiatives innovantes mises en œuvre et les perspectives d’avenir pour les étudiants, les établissements d’enseignement et le pays dans son ensemble.

Une nécessité impérieuse : s’adapter pour prospérer

La refonte de l’enseignement supérieur n’est pas un luxe, mais une nécessité. L’économie marocaine, en pleine diversification, a besoin de talents hautement qualifiés, capables de s’adapter aux métiers de demain, que ce soit dans le digital, l’agriculture de précision, les industries de pointe, la finance verte ou les énergies renouvelables.

Les jeunes Marocains, quant à eux, aspirent à des formations de qualité, leur ouvrant les portes d’un avenir professionnel épanouissant. Les réformes entreprises visent à répondre à cette double exigence, en créant un cercle vertueux entre formation, emploi et développement économique.

Les piliers de la transformation

Plusieurs axes majeurs structurent cette transformation profonde. La digitalisation est au cœur de la stratégie, avec l’ambition de créer des campus connectés, de développer des ressources pédagogiques numériques innovantes et de simplifier les démarches administratives pour les étudiants.

L’adéquation formation-emploi est une autre priorité, avec le renforcement des partenariats public-privé, la création de cursus plus professionnalisants et une meilleure prise en compte des besoins des entreprises. La qualité de l’enseignement est également au centre des préoccupations, avec une rationalisation des effectifs enseignants, des investissements massifs dans les infrastructures et une réforme des programmes de master pour renforcer les compétences transversales «soft skills».

Un écosystème en mutation

Ce dossier spécial met en lumière les acteurs clés de cette révolution. Les universités publiques se réinventent, en lançant des centres d’excellence, en diversifiant leurs offres de formation et en misant sur la recherche et l’innovation. Le secteur privé, en plein essor, est soumis à un nouveau cadre réglementaire plus strict, visant à garantir la qualité des formations et à lutter contre les dérives.

Les grandes écoles, quant à elles, continuent de former les élites du pays, en s’adaptant aux nouvelles exigences du marché. La coopération internationale joue un rôle croissant, avec des partenariats stratégiques visant à attirer les meilleurs talents et à s’inspirer des meilleures pratiques.

Mehdi Idrissi / Les Inspirations ÉCO