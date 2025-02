La Fondation Banque Populaire inaugure une station photovoltaïque à Marrakech

La Fondation Banque Populaire a organisé, une cérémonie au Lycée Technique Mohammed VI de

Marrakech pour marquer l’achèvement des travaux d’installation d’une station photovoltaïque. Ce projet positionne l’établissement comme un modèle régional en matière d’utilisation d’énergie

verte.

L’événement a connu la présence du Directeur de la Délégation Provinciale de l’Éducation Nationale

de la région Marrakech-Safi, du Président du Directoire de la Banque Populaire Marrakech-Béni Mellal, du directeur du lycée, des enseignants, des représentants des autorités locales et de la

Fondation Banque Populaire.

Cette cérémonie a marqué une avancée majeure en faveur du développement durable et de l’éducation.

Composée de 104 panneaux solaires, la station photovoltaïque fournit une énergie propre et renouvelable qui permettra de réduire significativement les coûts énergétiques de l’établissement. En offrant une solution concrète et durable, cette initiative vise à former une génération d’élèves engagés et conscients des défis environnementaux.

En marge de cette action et dans la continuité de ses activités en faveur des écoles, 90 ordinateurs reconditionnés fournis par le Groupe BCP ont été également remis aux élèves pour leur faciliter l’accès aux outils numériques.

À travers cette action, la Fondation Banque Populaire réaffirme son rôle d’acteur engagé dans le soutien au système éducatif national. En s’engageant dans des initiatives qui allient éducation, inclusion et durabilité, elle traduit la vision du Groupe BCP : bâtir un avenir meilleur, Ensemble.