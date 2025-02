Bugshan Automotive Group : Myriem El Boukhari à la tête de la transformation digitale

Dans le cadre de sa vision stratégique axée sur l’innovation et la transformation digitale, Bugshan Automotive Group (BAG Holding) annonce la création de la Direction de Transformation Digitale et d’Innovation (DTDI).

Cette initiative marque une étape majeure dans le développement stratégique du Groupe, en consolidant son positionnement en tant que leader de la mobilité innovante et technologique au Maroc.

Dans un secteur automobile en évolution constante, BAG Holding a toujours su anticiper les tendances pour offrir des solutions adaptées aux besoins de ses clients. Avec la création de la DTDI, le Groupe renforce sa capacité à rationaliser ses opérations, accélérer l’innovation et adopter une culture axée sur la donnée.

« La Direction de Transformation Digitale et d’Innovation représente un tournant pour BAG Automobile. En adoptant des technologies de pointe et en favorisant une culture de créativité, nous réinventions nos processus, améliorons les expériences clients et nous positionnons comme un leader dans le paysage digital en constante mutation… » a déclaré M. Oussama Berrada, Directeur Général de BAG Automobile.

Une vision axée sur le futur digital et l’expérience client

Sous la Direction de Mme Myriem El Boukhari, reconnue pour son expertise dans l’innovation, la transformation digitale et le design d’expérience utilisateur, la DTDI joue un rôle central dans l’élaboration et la mise en œuvre des initiatives stratégiques du Groupe. Cette Direction vise à coordonner les efforts entre les filiales et à optimiser les processus pour atteindre les objectifs de transformation digitale.

Selon Mme El Boukhari : « La transformation digitale n’est pas seulement une question de technologie, c’est une révolution culturelle qui touche tous les aspects de l’entreprise. Notre mission est de créer des synergies entre les filiales, de valoriser les données pour une prise de décision optimale, et d’offrir à nos clients une expérience fluidifiée et personnalisée en nous appuyant sur les dernières technologies notamment l’Intelligence artificielle. »

La Direction de Transformation Digitale et d’Innovation a en effet pour mission de moderniser les processus internes pour une meilleure efficacité opérationnelle et une réduction des coûts. Elle vise également à optimiser l’expérience client en développant des plateformes intuitives et des outils digitaux permettant de rendre les interactions plus fluides et personnalisées.

En mettant en place une infrastructure axée sur les données et l’intelligence artificielle, elle propose des solutions adaptées aux besoins du marché. Elle s’engage par ailleurs dans l’innovation ouverte en collaborant avec des startups, des universités et des partenaires stratégiques. Enfin, cette Direction vise une transition durable en adoptant des pratiques écoresponsables telles que la dématérialisation des processus et le développement de solutions de mobilité respectueuses de l’environnement.

Un impact national et au-delà

Avec la création de la DTDI, BAG Holding aspire à jouer un rôle moteur dans l’écosystème digital marocain. Cette initiative contribuera à la modernisation du secteur de la mobilité tout en répondant aux enjeux d’efficacité opérationnelle et de satisfaction client à une échelle nationale.