Bugshan Automotive Group : une révolution dans la mobilité au Maroc

Le Groupe Bugshan Maroc annonce officiellement la consolidation de sa présence sur le marché de la Mobilité à travers la création de Bugshan Automotive Group – BAG.

S’inscrivant dans les perspectives de développement du Groupe Bugshan Maroc, et avec un capital injecté de 220M Dirhams, BAG incarne une vision novatrice pour les marchés de la distribution automobile et des solutions de mobilité. Structuré en quatre pôles d’activités majeurs, à savoir « Automotive Distribution », « Aftermarket Services », « Mobility Solutions » et « Finance & Insurance », BAG ambitionne de se positionner comme un acteur de référence, redéfinissant les normes dans le secteur et apportant une dynamique nouvelle à la mobilité au Maroc.

Au cœur de la mission de BAG, se trouve la volonté audacieuse de créer un écosystème de mobilité où l’innovation, la durabilité et l’expérience client se croisent harmonieusement sur les routes du Maroc.

« Nous nous engageons à investir massivement dans le développement de l’offre de Mobilité au Maroc. Cet engagement se manifeste aussi bien à travers l’introduction de technologies de pointe, l’appui à la croissance du secteur de la mobilité propre ou encore le développement de solutions innovantes visant à améliorer le service client. L’ambition de BAG, est de capitaliser sur le savoir-faire de ses différents pôles et partenariats nationaux et internationaux, pour redéfinir les standards de l’expérience de conduite au Maroc », annonce Oussama Berrada, Directeur Général de BAG.

C’est dans cette optique, que BAG a été structurée autour de 4 pôles d’activités majeurs, en vue d’apporter une réponse globale aux différents enjeux de la Mobilité au Maroc.

Le premier pôle, est dédié à la « Distribution Automobile », à travers lequel BAG incarne et consolide les acquis stratégiques du Groupe Bugshan Maroc. Il englobe les entités assurant ainsi la distribution exclusive de marques prééminentes sur le marché national telles que Hyundai, Tata Motors, Aston Martin et Dongfeng et un service de reprise et d’intermédiation fourni par la filiale Global Occaz.

À travers ce pôle, BAG compte développer encore plus sa présence avec de futurs partenariats pour étoffer la diversité de l’offre nationale et se positionne d’ores et déjà comme un partenaire fiable des constructeurs automobiles internationaux et un acteur stratégique dans le paysage national de la distribution automobile.

Le second Pôle de BAG est consacré aux « Aftermarket Services ». Le groupe s’appuiera à travers ce pôle sur l’expertise de Global Auto Trade & Services (G.A.T.S), la première centrale d’achat au Maroc spécialisée dans le secteur après-vente automobile et industriel, solide grâce à des partenariats stratégiques à l’échelle nationale avec plusieurs constructeurs de renom ainsi qu’à travers la représentation de plusieurs leaders mondiaux à savoir: HONEYWELL, FIAMM, GREFORCE, NEXEN, 3M, HENKEL, SATA, AXALTA, entre autres.

La vision de BAG est de diversifier l’offre de produits dans ce secteur en y intégrant des solutions digitales, favorisant ainsi une accessibilité accrue aux produits et catalysant la transition numérique du marché.

Quant au troisième pôle, il permet de répondre à la demande pressante d’un segments en pleine croissance dans le paysage de la Mobilité au Maroc, à savoir les « Mobility Solutions ». Actuellement, représenté par Global Lease, une ancienne filiale du Groupe Bugshan, cette entité rejoint le pôle Mobility Solutions de BAG pour amorcer une nouvelle phase de développement de son activité. BAG souhaite positionner ce pôle comme une réponse adaptée aux évolutions du marché, anticipant ainsi les besoins croissants en matière de services de mobilité au Maroc.

Enfin, le quatrième pôle « Finance & Insurance » a pour mission d’offrir et de développer des solutions complètes de financement et d’assurance, pour accompagner les filiales de la distribution automobile à présenter des services innovants et accessibles aux clients.

À travers une structure assez complémentaire, BAG s’apprête donc à jouer un rôle clé dans le développement du secteur. « Nous travaillerons en étroite collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux, pour encourager l’innovation, créer des opportunités d’emploi et renforcer les tissus économiques régionaux à travers l’extension de nos réseaux. Notre objectif est de favoriser une croissance économique durable et contribuer activement à la dynamisation du secteur de la mobilité au Maroc », conclut Oussama Berrada, Directeur Général de BAG.