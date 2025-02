Construction et réhabilitation des mosquées : le budget alloué pour l’année 2025 dévoilé

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, que son département a alloué 154,6 millions de dirhams (MDH) au titre de l’année de 2025 pour achever la construction de 23 mosquées et lancer les travaux de 9 nouvelles autres.

En réponse à une question orale sur « la situation des mosquées », Toufiq a fait savoir que le ministère a également alloué, au titre du même exercice, 275,5 MDH pour la réhabilitation et la reconstruction des mosquées endommagées.

Le ministre a souligné qu’une enveloppe de 146,9 MDH a été consacrée à la préservation et à la restauration des mosquées historiques, tandis que 264,9 MDH ont été affectés à l’équipement de 1.640 mosquées en matériel d’efficacité énergétique.

Concernant les mosquées endommagées par le séisme d’Al Haouz, M. Toufiq a précisé que leur nombre s’élève à 2.217 mosquées, notant que le ministère a mis en place un programme spécial pour la réhabilitation des édifices de cultes et waqfs touchés, sur une période de trois ans, avec une enveloppe budgétaire de 1,2 MDH, et a créé une unité spéciale au niveau central pour assurer le suivi et l’exécution de ce programme.

M. Toufiq a fait savoir que, dans le cadre de la réalisation des objectifs stratégiques inspirés des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, il a été procédé à la construction de 17 complexes religieux, administratifs et culturels, pour un coût total de 1,2 MMDH alors que 225 MDH ont été alloués, dans le cadre du budget de l’exercice en cours, à la réalisation, au développement et à l’entretien de ces complexes.

S’attardant sur le bilan à fin janvier dernier, le ministre a fait état de 2.579 études techniques qui ont été réalisées, pour un coût total d’environ 45,5 MDH, et 1.182 opérations de réhabilitation qui ont été exécutées, avec une enveloppe de 214 MDH, ainsi que la réouverture de 1.197 mosquées.

En réponse à une autre question sur les avancées dans la réhabilitation et la restauration des mosquées, M. Toufiq a rappelé que, depuis le lancement du programme de réhabilitation des mosquées fermées en 2010, le ministère a pris les mesures nécessaires pour réhabiliter le plus grand nombre possible de mosquées, en allouant environ 300 MDH par an à ce programme.

Concernant les résultats de ce programme, le ministre a précisé que 2.020 mosquées ont été réhabilitées, avec un budget de 3,44 MDH, et 148 mosquées historiques restaurées, notant que 563 mosquées sont actuellement en cours de réhabilitation, avec un coût estimé à 1,2 milliard de dirhams (MMDH), tandis que 171 autres sont en phase d’étude et d’autorisation, pour un coût de 195 MDH.

« Malgré ces efforts, quelque 1.454 mosquées restent fermées et nécessitent un budget d’environ 2 MMDH pour leur réhabilitation, en raison de la fermeture d’environ 230 mosquées par an », a-t-il expliqué.

S’agissant du programme de prévention des risques d’incendie et de panique dans les mosquées, M. Toufiq a indiqué que le ministère a équipé cette 1.190 mosquées d’extincteurs portatifs.