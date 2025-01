Tourisme interne : plus de 8 millions de nuitées dans les hôtels classés en 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Le tourisme interne a enregistré 8,5 millions de nuitées dans les hôtels classés en 2024, soit 30% du total des nuitées enregistrées dans le Royaume, a affirmé lundi à la Chambre des représentants, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant lors de la séance mensuelle consacrée aux questions de politique générale sur les « grandes orientations de la politique touristique », M. Akhannouch a indiqué que le touriste marocain s’est classé en première place, dépassant les touristes étrangers, notant que ce taux reflète le rôle central du touriste national dans le soutien de la reprise du secteur.

Il a relevé, dans ce sens, que la feuille de route stratégique du secteur touristique a adopté une nouvelle vision pour une offre touristique exceptionnelle afin d’améliorer l’expérience client, à travers le développement de filières touristiques internes dans les villes côtières et les espaces naturels. Le but étant de développer des produits touristiques innovants au profit du touriste marocain.

Afin de consolider la connectivité entre les différentes destinations touristiques, le gouvernement a adopté une batterie de mesures contribuant à la promotion du tourisme interne, le développement de l’animation touristique et l’amélioration du niveau des services offerts, a fait observer le Chef du gouvernement, ajoutant que l’exécutif a également veillé au développement des infrastructures de base en promouvant un réseau de transport moderne et développé permettant la mobilité des touristes à l’intérieur du Maroc dans des conditions idoines et ce, dans le cadre de la vision Prospective Maroc 2030.

Au niveau des routes, M. Akhannouch a souligné que le gouvernement œuvre à accélérer la réalisation de plusieurs axes routiers, à l’instar de la voie express Tiznit-Laâyoune, ainsi que l’axe Berrechid-Tit Mellil, en plus du triplement du tronçon Casablanca-Berrechid et la programmation de nouveaux projets tels que l’autoroute continentale Rabat-Casablanca, l’autoroute Guercif-Nador et la nouvelle autoroute entre Agadir et Tiznit.

Concernant le transport ferroviaire, M. Akhannouch a expliqué que le gouvernement s’est fixé comme objectif l’extension de la ligne à Grande vitesse de Kénitra à Marrakech qui porte sur une longueur de 430 kilomètres, tandis qu’au niveau des aéroports et dans le cadre de l’accompagnement de la feuille de route du secteur de tourisme, le gouvernement veille à renforcer le réseau des aéroports du Maroc et augmenter leurs capacités pour atteindre 80 millions de voyageurs à l’horizon 2035 au lieu de 38 millions actuellement.

Dans le cadre de cette initiative, il a été procédé à l’élargissement et l’équipement des aéroports de Rabat-Salé, de Tétouan, d’Al-Hoceima, ainsi que l’aménagement des aéroports de Fès, Tanger, Marrakech, Béni-Mellal, Zagora et Nador, outre le développement et l’élargissement de l’aéroport international de Mohammed V dans l’objectif d’atteindre 23 millions de voyageurs à l’horizon 2030 avec la construction d’un troisième terminal.

Il a ajouté que des travaux sont en cours pour augmenter la capacité d’accueil de l’aéroport de Marrakech afin d’atteindre 14 millions de voyageurs à l’horizon 2030, ainsi que la rénovation de l’aéroport d’Agadir pour porter sa capacité d’accueil à environ 6,3 millions de voyageurs à l’horizon 2030.