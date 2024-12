Casablanca bientôt dotée de bus touristiques: ce que l’on sait

La commune de Casablanca s’apprête à acquérir quatre bus touristiques pour faire la promotion du tourisme dans la métropole.

Lors de la dernière session extraordinaire du Conseil de la commune, les membres ont adopté une convention de partenariat destinée à promouvoir le tourisme culturel dans les villes et les sites historiques de la région de Casablanca-Settat, ainsi qu’une autre avec le ministère de l’Intérieur, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, la Wilaya de la région, le Conseil de la région, l’Etablissement de Coopération Intercommunale (ECI) « Al Baida », Casa Transports et Alsa Casablanca, pour l’acquisition de bus touristiques au profit de l’ECI.

Selon les informations de Le Site info, un budget de 25 millions de dirhams a été alloué pour acquérir des bus répondant aux normes internationales. Le Conseil de la commune contribuera à ce projet à hauteur de cinq millions de dirhams, tandis que la wilaya de Casablanca-Settat et le ministère du tourisme y participeront chacun avec dix millions de dirhams.

H.M.