SICDA : trois sites industriels au service de l’irrigation durable (VIDEO)

SICDA, première née de CMGP Group et acteur pionnier dans le secteur de l’irrigation au Maroc compte 3 unités industrielles dédiées à la fabrication de tubes et de canalisations pour l’irrigation et l’infrastructure de l’eau.

Déployées sur une superficie globale de près de 80.000 m2, les 3 unités industrielles disposent d’une capacité de production totale de près de 55.000 tonnes par an et chacune des unités est spécialisée par produit.

Chaque site dispose de plusieurs lignes d’extrusion. L’extrusion est une technique de transformation des matières plastiques selon un procédé de fabrication en continu. Une ligne d’extrusion équivaut à une ligne de production.

SITE 1

Le site 1 est spécialisé dans la fabrication de gaines d’irrigation goute à goute. Lancé en 1997, il dispose d’une capacité de production de 13.000 T et s’étend sur 8.000 m2.

Le Site 1 compte 9 lignes d’extrusion.

SITE 2

Le Site 2 est dédié à la fabrication de tubes PVC pression et polyéthylène pour l’irrigation, l’assainissement et l’adduction d’eau potable.

Créée en 2004, cette usine d’extrusion dispose d’une capacité de production de 25.000 T. Elle se déploie sur une superficie de 21.000 m2 et compte 10 lignes d’extrusion.

SITE 3

Lancé en 2020, le site 3 est dédié à la fabrication des tubes PEHD double paroi pour l’assainissement et de tubes PEHD pression pour les conduites d’adduction d’eau potable. Déployé sur une superficie de 49.000 m2, cette unité industrielle dispose d’une capacité de production de 15.000 T à travers 4 lignes d’extrusion.

Tous les sites sont équipés de laboratoires de qualité pour vérifier et réaliser des tests de contrôle qualité sur les produits avant leur mise sur le marché et les produits fabriqués sont conformes aux exigences internationales en matière de qualité avec notamment de nombreuses attestations et certifications d’organismes locaux et internationaux (Lydec, Eurofins, CTPC, LNE, etc.).

Les process industriels incluent également une étape de recyclage consistant à réutiliser tous les déchets relatifs au démarrage des lignes de production et limiter ainsi les déchets post industriels.

Enfin, les unités industrielles de CMGP Group sont toutes équipées de panneaux solaires à des fins d’économies d’énergie.

Les sites sont certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.