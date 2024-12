Une introduction en bourse historique pour CMGP Group

L’introduction en bourse de CMGP Group, le 16 décembre 2024, marque une étape importante pour l’économie marocaine et pour la Bourse de Casablanca.

Ce leader de l’industrie agricole, opérant dans les domaines de l’irrigation, du solaire et de la protection des plantes, a franchi un nouveau cap dans son expansion. Avec une demande 37 fois supérieure à l’offre initiale, cette opération est un succès retentissant qui met en lumière la capacité de la place casablancaise à mobiliser des capitaux à grande échelle.

Une opération record

CMGP Group a levé 1,1 milliard de dirhams via l’émission de 1,5 million d’actions nouvelles et la cession de 4 millions d’actions existantes, au prix unitaire de 200 MAD. Cette opération, réalisée entre le 2 et le 6 décembre 2024, a généré un engouement exceptionnel, avec 203 millions d’actions demandées pour seulement 5,5 millions attribuées. Le taux moyen de satisfaction est ainsi resté à 2,7 %, un signe de l’appétit des investisseurs.

Le capital mobilisé reflète une diversification des profils des souscripteurs : sur les 33 771 participants, 98,9 % étaient des investisseurs non institutionnels, tandis que les institutionnels marocains et étrangers représentaient 1,1 %. Ces derniers ont obtenu un taux de satisfaction de 1,91 %, contre 4,06 % pour les personnes physiques. Casablanca-Settat a concentré 74,7 % des actions attribuées, confirmant son rôle de hub financier national.

Un tournant pour l’industrie agricole

Première entreprise de l’industrie agricole à s’introduire en bourse, CMGP Group aspire à devenir un leader panafricain. Les fonds levés permettront de financer son plan de développement continental et de renforcer sa position dans des secteurs stratégiques tels que l’adduction d’eau potable et les énergies renouvelables.

L’entreprise, qui a su évoluer d’une structure familiale à un acteur régional majeur, illustre le potentiel de croissance des PME marocaines grâce à l’accès au marché boursier. Elle rejoint ainsi un cercle restreint d’entreprises marocaines cotées, renforçant la diversité sectorielle de la Bourse de Casablanca.

Une dynamique boursière renforcée

Depuis 2020, la Bourse de Casablanca a mobilisé 82,3 milliards de dirhams à travers six introductions en bourse. L’opération CMGP Group s’inscrit dans cette dynamique, marquant un nouveau jalon dans le financement de l’économie nationale. Avec des résultats impressionnants et une participation internationale, cette IPO confirme la place stratégique de Casablanca comme principal marché financier africain.

En somme, l’introduction de CMGP Group en bourse n’est pas seulement un succès pour l’entreprise, mais aussi une preuve de la confiance croissante des investisseurs envers le marché marocain. Cette opération ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour les entreprises cherchant à financer leur croissance et à s’imposer sur la scène internationale.

Résultats techniques de l’introduction en bourse de CMGP Group

L’opération d’introduction en bourse de CMGP Group a atteint des records historiques. Voici les principaux chiffres à retenir :

Montant levé : 1,1 milliard MAD.

Actions proposées : 5,5 millions au prix unitaire de 200 MAD.

Demande : 203 millions d’actions, soit un taux de souscription de 37 fois supérieur à l’offre.

Participants : 33 771 souscripteurs, incluant 373 institutionnels, 516 personnes morales et 32 882 personnes physiques.

Répartition géographique : Casablanca-Settat en tête (74,7 % des actions attribuées), suivi par Rabat-Salé-Kénitra (12,2 %).

Diversité internationale : 336 souscripteurs étrangers, représentant 45 nationalités.