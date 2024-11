Des Casablancais se plaignent de mauvaises odeurs pendant la nuit, l’origine identifiée

De nombreux Casablancais se sont plaints récemment de mauvaises odeurs pendant la nuit et s’interrogent sur leur origine.

Dans une déclaration à Le Site info, plusieurs habitants ont confié que dès la tombée de la nuit, ces odeurs se propagent dans différents quartiers de la métropole, précisant qu’ils sont obligés de fermer leurs fenêtres après le coucher de soleil.

Ces odeurs désagréables ont poussé les habitants de Bouskoura, Maârif, Hay Hassani ou encore du centre-ville à lancer un appel aux responsables afin de déterminer les causes de ce phénomène et trouver des solutions en urgence.

A ce propos, une source bien informée a indiqué à Le Site info, que ces odeurs émanent d’un oued situé à Bouskoura. «L’eau stagnante en est la cause. L’accumulation de matière organique comme des feuilles, des algues, des déchets ou de la boue peut créer un environnement propice à la prolifération de bactéries et d’autres micro-organismes qui dégagent des gaz malodorants. De plus, l’absence de circulation d’eau empêche l’élimination de ces éléments, ce qui donne lieu à une odeur désagréable, souvent comparée à celle des œufs pourris», précise notre source.

Et de rassurer que les services compétents sont intervenus pour traiter ce problème et éviter la propagation de ces mauvaises odeurs.

H.M.