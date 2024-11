Achraf Fayda nommé directeur de l’ONMT

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, département de l’Agriculture, Samira Hadraoui a été nommée Directrice de l’Office régional de mise en valeur agricole du Haouz, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

S’agissant du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, département du tourisme, Achraf Fayda a été nommé directeur de l’Office national marocain du tourisme et au niveau du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, département de la Transition énergétique, Ahmed Bouzid a été nommé Directeur général du Développement de la production énergétique et minérale.

Au niveau du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Mohamed El Ghachi a été nommé Président de l’Université Mohammed V de Rabat et Yassine Zaghloul a été nommé Président de l’Université Mohamed I d’Oujda, alors qu’au sein du ministère de l’Equipement et de l’Eau, Mohamed Kechar a été nommé directeur général des Routes.

S.L.