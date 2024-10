Le Maroc, partenaire stratégique « de premier plan » pour l’Italie

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc est un partenaire stratégique « de premier plan » pour l’Italie et un pilier de référence pour le continent africain, a souligné, vendredi à Rabat, le ministre italien des Politiques agricoles, alimentaires et forestières, Francesco Lollobrigida.

« L’Italie considère le Maroc comme un partenaire de choix, en raison de la profondeur des relations bilatérales entre les deux pays », a déclaré à la presse M. Lollobrigida à l’issue de sa rencontre bilatérale avec le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, en marge de la 12ème réunion ministérielle du Centre International des Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM).

Il a également mis en avant les liens historiques entre l’Italie et la communauté marocaine résidant sur son territoire, une diaspora dynamique et intégrée qui contribue activement au développement et à la diversité économique de l’Italie. Par ailleurs, le ministre italien a fait savoir que ce partenariat revêt une importance croissante dans un contexte où l’Afrique œuvre à renforcer son autosuffisance alimentaire et à augmenter la valeur ajoutée de ses productions agricoles. M. Lollobrigida a, en outre, évoqué la question cruciale de la gestion des ressources en eau, notant qu’il s’agit d’un enjeu central pour l’Italie et pour l’ensemble de la région méditerranéenne, confrontée à des phénomènes de sécheresse récurrents et à une raréfaction des ressources hydriques.

Dans ce sillage, il a exprimé la volonté de son pays de collaborer avec les experts marocains en matière de gestion de l’eau, réaffirmant l’engagement de l’Italie en faveur de solutions innovantes et de pratiques agricoles résilientes et durables pour relever ensemble les défis environnementaux partagés.

Lors de cette rencontre, les deux ministres ont examiné divers dossiers communs et discuté des grandes questions régionales d’intérêt partagé liées à l’espace méditerranéen, en mettant l’accent sur la coopération en matière d’agriculture durable, de sécurité alimentaire et de gestion des ressources naturelles.

Organisée sous le thème « Une approche méditerranéenne de la souveraineté alimentaire : préoccupations et impacts sur les systèmes agroalimentaires durables », cette réunion ministérielle de haut niveau s’inscrit dans la continuité des dialogues politiques initiés par le centre depuis sa création, plaçant l’agriculture et l’alimentation durable au cœur de la coopération méditerranéenne.