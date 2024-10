Une vidéo d’Ilyas El Malki avec Gérard Piqué enflamme la Toile

Un appel vidéo entre le streamer marocain Ilyas El Malki et l’ancien défenseur espagnol Gerard Piqué fait le tour de la Toile depuis quelques heures. Cet échange a eu lieu après la nomination du célèbre youtubeur à la tête de l’équipe marocaine dans la Kings League, organisée par l’ancienne légende du Barça.

Sur cette vidéo, le célèbre youtubeur était impressionné en s’adressant à Piqué et a tenu à lui rappeler l’un de ses magnifiques buts inscrits lorsqu’il évoluait encore dans les rangs des Blaugrana.

A noter que la Kings League est une compétition de football créée par Gerard Piqué. Elle se distingue par ses règles innovantes et son format unique qui mélange des éléments du football traditionnel avec des aspects de jeu inspirés par l’e-sport. Cette compétition attire un large public grâce à sa diffusion sur les plateformes de streaming.

En tant que président de l’équipe marocaine, Ilyas El Malki jouera un rôle clé dans le développement et la gestion de son équipe. Il est impliqué dans la sélection des joueurs, les stratégies de match et la promotion de l’équipe auprès des supporters marocains et internationaux.

