Zaytouna FC, une équipe 100% marocaine, participe à la King’s League

Une nouvelle page glorieuse s’écrit pour le football marocain. Zaytouna FC, l’équipe au parcours fulgurant originaire de Marrakech, annonce avec une immense fierté sa participation à la King’s League, la compétition révolutionnaire fondée par l’icône du football Gerard Piqué. Cette consécration exceptionnelle a été scellée par une wildcard remise personnellement par Piqué, témoignant de la reconnaissance du talent et du potentiel de l’équipe marocaine.

Portée par la vision de ses présidents – la superstar mondiale Maître Gims, artiste de renom profondément attaché au Royaume du Maroc, et son manager, l’entreprenant Youssef Aarab – Zaytouna FC s’apprête à faire vibrer la scène internationale. Créée en 2019, l’équipe s’est donnée pour noble mission d’offrir aux jeunes talents marocains une véritable plateforme pour éclore et atteindre l’excellence. Composée exclusivement de joueurs 100 % marocains issus du vivier de Marrakech, Zaytouna FC est bien plus qu’un club : elle incarne une ambition, une discipline et une persévérance sans faille.

Évoluant exclusivement en foot à 5, Zaytouna FC s’est illustrée avec brio dans cette discipline spectaculaire, forgeant une réputation qui dépasse aujourd’hui les frontières.

Le palmarès de Zaytouna FC parle de lui-même : vainqueurs du tournoi du Maroc en 2022, fiers représentants du Royaume à la Coupe du Monde en Allemagne en 2023, et forts d’une impressionnante série de 345 matchs sans défaite. Leur récent triomphe au tournoi Kickoff ne fait que confirmer leur mentalité de gagnants.

Cette ascension est le fruit d’un engagement indéfectible, incarné par Youssef Aarab. Passionné de football depuis son plus jeune âge, ce jeune Marocain a mis toute son énergie dans la création de Zaytouna FC afin de former l’élite de demain, en mettant à disposition des jeunes des infrastructures de calibre mondial. Sa vision dépasse le cadre sportif, comme il le souligne : “En tant que président de Zaytouna FC, je me considère également comme un grand frère pour ces jeunes joueurs. Ils font preuve d’un remarquable état d’esprit, de respect et d’engagement. Il est de mon devoir de leur offrir les meilleures opportunités possibles pour qu’ils puissent s’épanouir et réussir dans le monde du football.”

L’aventure de Zaytouna FC au sein de la King’s League promet d’être une épopée exaltante. C’est une vitrine exceptionnelle pour le talent marocain et une source d’inspiration pour toute une jeunesse. Marrakech et le Maroc tout entier suivront avec ferveur les exploits de leurs ambassadeurs, prêts à porter haut les couleurs nationales dans cette arène d’un nouveau genre.