Médecine : première opération d’ablation de la vessie cancéreuse chez un patient à Laâyoune

Par LeSiteinfo avec MAP

Une première opération de son genre liée à la chirurgie urologique qui consiste à une cystoprostatectomie totale avec entérocystoplastie chez un patient sexagénaire atteint de cancer de la vessie, a été effectuée avec succès, récemment, à l’hôpital régional Moulay El Hassan Ben El Mehdi de Laâyoune.

Cette opération chirurgicale ayant porté sur l’ablation de la vessie cancéreuse chez un patient avec remplacement par son propre intestin, a ainsi marqué un tournant dans la prise en charge des pathologies cancéreuses urologiques dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra en particulier et au niveau des provinces du Sud en général.

Cette intervention à la fois complexe et minutieuse, permet non seulement de traiter efficacement le cancer, mais offre aussi au patient une solution chirurgicale qui préserve une apparence corporelle normale.

Cette intervention complexe, qui a duré environ 8 heures a nécessité une précision chirurgicale extrême et une expertise approfondie de la part d’une équipe multidisciplinaire coordonnée par le Pr Mellouki Adil, réunissant réanimateurs, anesthésistes, et chirurgiens généralistes, ainsi que des équipes paramédicales et administratives.

« C’est un exploit collectif qui témoigne de notre engagement à améliorer l’accès aux soins pour les patients de la région », a souligné dans une déclaration à la MAP, Pr Adil Mellouki, spécialiste en chirurgie urologique à l’hôpital régional Moulay El Hassan Ben El Mehdi de Laâyoune.

« Cette technique marque une avancée importante aux patients leur permettent de retrouver une vie plus proche de la normale, tout en bénéficiant d’un traitement de pointe en chirurgie carcinologique. Cela réduit considérablement l’impact sur leur image corporelle et leur bien-être psychologique’’, a expliqué Pr Mellouki, également professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune.

Cette réalisation majeure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, qui visent à rapprocher les citoyens des services de santé de qualité dans toutes les régions du Royaume, a-t-il enchainé.

Pour sa part, le directeur régional de la Santé et de la Protection sociale, Ali Houari, s’est félicité de la réussite de la première opération en son genre dans la région, soulignant que le ministère de la Santé et de la Protection sociale s’est engagé à doter l’hôpital Moulay El Hassan Ben El Mehdi de Laâyoune des équipements nécessaires, afin d’assurer la pérennité de ce genre d’opération au profit de la population.

« L’engagement de l’équipe médicale a été déterminant pour garantir la réussite de cette première intervention dans la région », a-t-il indiqué.

A noter que l’entérocystoplastie consiste à utiliser un segment de l’intestin grêle pour reconstruire une nouvelle vessie après l’ablation totale de la vessie cancéreuse et de la prostate.

Cette technique permet au patient de conserver une continuité urinaire par les voies naturelles, en reliant la nouvelle vessie reconstruite à l’urètre, sans avoir recours à une stomie. Cela signifie que le patient peut continuer à uriner normalement sans nécessiter de poche externe pour collecter l’urine.

Avant cette innovation, les patients subissant ce type d’intervention devaient souvent se voir poser une stomie, ce qui impliquait de porter une poche urinaire à l’extérieur du corps, une solution contraignante tant sur le plan physique que psychologique.

Grâce à l’entérocystoplastie, la reconstruction d’une vessie interne permet de maintenir une apparence corporelle normale et de préserver la qualité de vie du patient, en évitant les conséquences émotionnelles et sociales liées à la stomie.