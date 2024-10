Agadir: campagne médicale en ophtalmologie, du 14 au 17 octobre

Par LeSiteinfo avec MAP

Une campagne médicale gratuite en ophtalmologie sera organisée, du 14 au 17 octobre à Agadir.

Initiée par la Commune d’Agadir, en partenariat avec la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale et la société civile, cette action solidaire s’inscrit dans le cadre du rapprochement des services de santé à la population, notamment les examens d’ophtalmologie et la chirurgie de la cataracte.

Supervisée par une équipe médicale composée de médecins spécialisés en ophtalmologie, cette campagne vise le dépistage précoce des maladies oculaires, notamment chez les enfants, outre la réalisation d’opérations de la cataracte au profit des personnes âgées à l’hôpital Hassan II d’Agadir.