Casablanca : la Consule des Etats-Unis en visite au marché central (VIDEO)

Marissa Scott, Consule Générale des Etats-Unis à Casablanca a effectué ce jeudi une visite au marché central situé au centre-ville de la métropole. Marissa Scott était accompagnée de plusieurs personnalités dont Houcine Berkali, président de la chambre de commerce, d’industrie et de services de la région Casablanca-Settat.

Ce dernier a expliqué qu’un projet comprendra le réaménagement et la promotion des petites entreprises de ce marché. L’objectif étant que la place soit plus attractive et attire un nombre plus important de touristes à l’avenir. Vidéo.