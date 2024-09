Pluies au Maroc : hausse des réserves de plusieurs barrages

Ces derniers jours, le royaume a connu de très fortes pluies et orages, qui ont permis d’améliorer sensiblement la situation de certains barrages. Plus de 263 millions de m3 ont été capté par l’ensemble des barrages (par comparaison, ce volume est supérieur au besoin annuel en eau potable du grand Casablanca).

Il faut remarquer que depuis le 22 aout 2024, 6 bassins hydrauliques sur les 10 que comptent le Royaume, ont vu leur situation hydraulique s’améliorer, permettant à l’ensemble des barrages de monter à un taux de remplissage de 27,9% au 10 septembre 2024 (contre 26,7% à la même date l’année dernière), indique-t-on auprès du ministère de l’Équipement et de l’Eau (MEE).

C’est le Bassin hydraulique de Draa Oued Noun et en particulier le barrage Mansour Eddahbi (proche de Ouarzazate) qui a reçu les plus importants apports en eau, (63 millions de m³), améliorant les réserves de ce barrage de plus de 69% par rapport à l’année dernière.

Avec 60 millions de m3, ce sont les barrages du bassin hydraulique de Guir-Ziz-Rheris (région d’Errachidia) qui est le deuxième bassin ayant largement bénéficié des récentes pluies.

Le bassin hydraulique de Oum Er Rbiaa, et particulièrement le barrage de Bin El Ouidane, et les barrages du bassin hydraulique de la Moulouya (nord-est du Maroc) auront reçu respectivement des apports dépassant 40 millions de m3.

Les bassins hydrauliques du Souss Massa (14,7 Mm³) et du Sbou (12,9 Mm³) auront également profité des récentes pluies.

Le MEE souhaite rappeler que, malgré les dernières pluies et l’ensemble des actions mise en œuvre, la situation hydrique du Maroc reste difficile, et exhorte tous les citoyens à éviter les gaspillages et à faire des économies dans l’utilisation de l’eau.