Al Haouz: l’appui au secteur agricole s’accélère

Par LeSiteinfo avec MAP

Un an après le séisme d’Al Haouz, les opérations de mise en œuvre du programme d’urgence de reconstruction, de réhabilitation et de mise à niveau agricole dans les zones touchées par le tremblement de terre progressent à grands pas, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Destiné à accélérer la réparation des dégâts et la reprise de l’activité agricole, ce programme d’envergure porte sur plusieurs axes. Il s’agit de la réhabilitation des routes rurales, de la distribution des ovins et caprins aux éleveurs affectés, de la restauration de la petite et moyenne hydraulique, de la mise à niveau des stations hydrologiques, ainsi que de la réhabilitation des canaux d’irrigation (séguias), des unités de valorisation et des sièges des coopératives.

Dans de nombreux douars de la province d’Al Haouz, comme El Bor et Marigha, les agriculteurs profitent de l’aide financière destinée à la reconstruction et à la réhabilitation de leurs logements. Grâce à ces efforts de reconstruction, ils célèbrent un retour à la normale, retrouvant ainsi un nouveau « chez-soi » et relançant leurs activités agricoles avec une grande détermination et enthousiasme.

Dans ce cadre, Zineb Bensassi, cheffe du Service de mise en œuvre des projets des filières de production agricole, a souligné que « suite au séisme du 8 septembre 2023, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et Forêts a mis en œuvre le programme d’urgence qui vise la reconstitution du capital animal à travers la distribution de 138.879 quintaux d’orge au profit de 17.449 éleveurs » au niveau de la province d’Al Haouz.

« Quelque 11.890 têtes d’ovins et de caprins ont été distribuées à 1.189 éleveurs, et l’opération se poursuit toujours », a-t-elle ajouté dans une déclaration à la MAP, faisant savoir qu’il a été procédé à la programmation de la remise en état des séguias endommagées, d’un linéaire de 43,2 km, afin de relancer les filières arboricoles, outre la démolition de quatre unités de production gravement endommagées, la réhabilitation de 19 unités de valorisation des produits agricoles ainsi que la mise en place d’une plateforme de commercialisation des produits locaux à Asni.

Dans une déclaration similaire, Moulay Idriss Ben El Haj, un des agriculteurs ayant perdu leur bétail suite au séisme, a salué hautement le soutien » continu et organisé » des autorités ainsi que les différentes initiatives visant à assurer le retour des agriculteurs et éleveurs à leurs activités.

« Ces initiatives nous procurent un sentiment de sécurité. Le soutien apporté par l’État et les parties concernées nous aidera à reconstruire notre vie et à poursuivre l’activité agricole », a ajouté M. Ben El Haj, qui a bénéficié de l’opération de distribution des ovins et caprins aux éleveurs sinistrés.

Pour sa part, Rachid Jadbak, un autre bénéficiaire issu du douar El Bor, s’est félicité « de l’engagement exemplaire et de la mobilisation constante » des autorités provinciales et des acteurs institutionnels qui ne cessent d’assurer la supervision et le suivi des efforts visant à soutenir et à accompagner les agriculteurs sinistrés.

« Cette aide en bétail est d’une importance capitale pour notre survie. Elle nous permettra de diversifier notre alimentation et de générer des revenus », a-t-il déclaré.

Force est de constater que le programme d’urgence de reconstruction, de réhabilitation et de mise à niveau agricole dans les zones touchées par le séisme contribue significativement au renforcement des projets agricoles et à l’accélération du développement dans les zones touchées.

L’objectif de ce programme est de créer de la richesse et de diversifier les activités pour valoriser le produit agricole local, en mettant l’accent sur l’amélioration des revenus de la population et la mise en œuvre renforcée de la stratégie « Génération Green ».