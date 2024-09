Festival du film arabe de Casablanca : l’acteur Mohamed El Khalfi donne de ses nouvelles (VIDEO)

Le Festival de Casablanca du film arabe a brisé le long silence de l’artiste Mohamed Khalfi et l’a remis sous les projecteurs en lui rendant hommage. Les caméras du Site Info ont réussi à prendre des images de Mohamed Khalfi descendant d’une voiture avec l’artiste Mourad El Achabi, avant d’être transporté en fauteuil roulant.

Par la suite, des photos du vénérable artiste Khalfi ont été prises sur le tapis rouge, après une longue absence due à la maladie. À cette occasion, Mohamed Khalfi a exprimé sa grande joie et son admiration pour l’accueil chaleureux que lui a réservé la presse marocaine, soulignant que c’était la première fois depuis le début de sa carrière en 1957 qu’il bénéficiait d’un tel intérêt de la part des médias. Il a ajouté que cela lui a confirmé la place importante qu’il occupe dans le cœur de la presse et des Marocains, et il a remercié les journalistes pour leur soutien.

Il a également remercié les organisateurs du Festival du film arabe qui ont pensé à lui rendre hommage lors de cette cinquième édition.

Mohamed Khalfi a pris soin de rassurer son public sur son état de santé, précisant qu’il souffre de polyarthrite rhumatoïde, une maladie qui a paralysé ses jambes et l’a empêché de réaliser son rêve de retrouver la scène.