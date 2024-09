« Everybody loves Touda » de Nabil Ayouch représente le Maroc aux Oscars 2025

Le long métrage « Everybody loves Touda », réalisé par Nabil Ayouch, a été choisi pour représenter le Maroc aux Oscars 2025, dans la section « Meilleur film international », annonce le Centre cinématographique marocain (CCM).

« Everybody loves Touda » a été sélectionné par une commission présidée par Tariq Khalami, représentant le CCM, et comptant parmi ses membres la productrice Souad Lamriki, la productrice et réalisatrice Layla Triqui, la productrice et réalisatrice Asmae El Moudir, le producteur et réalisateur Driss Mrini, le producteur, réalisateur et comédien Driss Roukhe et le directeur de festival international, Zine El Abidine Charafeddine, précise le CCM dans un communiqué.

Outre le long métrage de Nabil Ayouch, six autres films candidats ont été soumis à cette commission. Il s’agit de « L’oasis des eaux gelées » de Raouf Sebbahi, « Sahari, Salem Wsaa » de Moulay Taieb Bouhanana, « Mon père n’est pas mort » de Adil Fadili, « Fez Summer 55 » de Abdelhai Laraki, « Les Meutes » de Kamal Lazraq et « Déserts » de Faouzi Bensaidi, conclut le CCM.

S.L.