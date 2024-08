Mesures pour préserver l’eau: ce qu’en pensent les habitants de Rabat (VIDEO)

Les habitants de Rabat ont applaudi les mesures prises par les autorités pour protéger les ressources en eau et à limiter leur gaspillage dans un contexte de sécheresse persistante et de faible pluviométrie.

Au micro de Le Site info, plusieurs citoyens ont indiqué que cette situation nécessite l’engagement de tous les Marocains de différentes catégories socioprofessionnelles.

Rappelons que la plateforme électronique « maadialna.ma », relevant du ministère de l’Équipement et de l’Eau, a révélé qu’une série de mesures ont été adoptées pour faire face à la rareté de l’eau dans la ville de Rabat. Parmi ces mesures figurent l’interdiction d’utiliser l’eau potable pour le lavage et le nettoyage des rues, des places publiques et des routes, l’arrosage des espaces verts, des jardins et des terrains de sport, ainsi que pour le lavage des camions, des machines et divers équipements. L’eau potable destinée à ces activités doit être remplacée par des eaux usées traitées, soit par un raccordement direct au réseau public d’eau traitée, soit par l’utilisation des stations intelligentes de traitement des eaux usées, conformément aux conditions définies par les cahiers des charges de ces services.

Il a également été décidé d’interdire la culture du gazon naturel, de limiter le fonctionnement des hammams à quatre jours par semaine, d’interdire le remplissage des piscines publiques et privées plus d’une fois par an, d’organiser des campagnes de sensibilisation pour rationaliser l’utilisation de l’eau, de procéder à l’entretien régulier des réseaux de production et de distribution, de mettre en place des équipements intelligents économisant l’eau, et de réduire le débit de distribution si nécessaire.

Des mesures de contrôle administratif seront appliquées à l’encontre des contrevenants à ces décisions dans le cadre des missions de la police administrative. Ces mesures coercitives incluent l’émission d’avertissements, la fermeture temporaire des installations, et peuvent aller jusqu’au retrait et à l’annulation des licences administratives conformément à la loi.

H.M.