Visa Schengen: les Marocains expriment leur ras-le-bol

Plusieurs Marocains, ayant présenté leurs demandes de visa Schengen, vont tenir ce lundi un sit in devant le consulat d’Espagne à Rabat pour dénoncer le retard de traitement de leurs dossiers.

Contacté par Le Site info, un manifestant a indiqué que ce sit in vise également à dénoncer les pratiques frauduleuses des intermédiaires qui s’accaparent tous les rendez-vous pour la demande du visa Schengen. «Plusieurs Marocains devaient se rendre en urgence en Espagne pour des raisons médicales. Mais l’absence de rendez-vous les en a empêchés. C’est le cas également de nombreux étudiants qui n’ont finalement pas pu voyager à cause de la cupidité des intermédiaires», a-t-il précisé.

Ces intermédiaires extorquent en effet des sommes d’argent importantes allant jusqu’à 2000 dirhams par personne en échange d’une prise de rendez-vous. La plupart se retrouvent ainsi obligés de se soumettre à leur chantage et de payer le prix fort. Surtout ceux qui, dans l’urgence, doivent se rendre dans un pays européen pour des raisons importantes, dont les études, les affaires, le travail ou des soins médicaux, entre autres raisons primordiales.

«Comment expliquer le fait que les intermédiaires et les agences de voyages disposent de rendez-vous pour le visa alors que le site indique qu’aucun créneau n’est disponible ?», s’insurge une internaute.

A ce propos, le député PPSiste Rachid Hamouni a appelé à instaurer des alternatives numériques afin de contrer les pratiques des intermédiaires. «Ces derniers proposent des rendez-vous à des prix exorbitants et escroquent les demandeurs, ce qui a poussé de nombreux citoyens à se tourner vers l’association de protection du consommateur et à saisir la justice», a écrit Hamouni dans une question écrite adressée au ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaines et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Rappelant que les rendez-vous pour l’obtention des visas de la France et de l’Espagne ont atteint des sommets, le député a indiqué qu’il est désormais primordial de traiter les lacunes numériques exploitées par les intermédiaires pour monopoliser les rendez-vous.

Hamouni s’interroge ainsi sur les mesures prévues par le ministère, en coopération avec les ambassades et les consulats, pour exiger des prestataires de modifier la procédure d’obtention des rendez-vous et d’empêcher les intermédiaires d’en tirer profit.

N.M.