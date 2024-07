Le roi Salmane félicite le roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le roi Salmane Bin Abdelaziz Al-Saoud, Souverain du Royaume d’Arabie Saoudite, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’intronisation du roi.

Dans ce message, le serviteur des Lieux Saints exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au Souverain, et de davantage de progrès et de prospérité au gouvernement et au peuple du Royaume du Maroc frère.

