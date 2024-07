Conseil d’Administration de L’ANCFCC : les points à retenir

Le Mercredi 24 Juillet 2024, l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et

de la Cartographie (ANCFCC) a tenu son Conseil d’Administration, sous la présidence de

Mohammed SADIKI, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural

et des Eaux et Forêts, en présence de M. Abdeltif LOUDYI, Ministre Délégué auprès du Chef de

Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, ainsi que les représentants

des autres départements ministériels, membres du Conseil d’Administration.

Lors de cette réunion, le Président a salué les réalisations remarquables de l’ANCFCC en termes

de production des titres fonciers, d’établissement des plans cadastraux et en termes de recettes

réalisées au cours de l’année 2023 ainsi que les résultats significatifs enregistrés, notamment

dans le domaine de l’immatriculation foncière d’ensemble qui illustrent l’impact socioéconomique positif de l’Agence sur le développement rural et particulièrement au profit des

petits agriculteurs.

Karim TAJMOUATI, Directeur Général de l’ANCFCC, a présenté les points inscrits à l’ordre du

jour, en mettant en avant les principaux indicateurs de l’exercice 2023 :

– L’établissement de 462 509 Titres Fonciers, dont 193 315 issus de l’IFE en milieu

rural, soit une hausse de 2,4% par rapport à l’année 2022.

– La couverture par l’immatriculation foncière d’une surface de 1.109 234 hectares ;

– La réalisation d’un chiffre d’affaires de 8.47 Milliards DH.

– Le versement de 5 Milliards DH au profit de l’Etat.

– La réalisation d’un bénéfice net comptable hors amortissement de 1 672 Millions DH.

Il a également présenté les comptes de l’ANCFCC au titre de l’exercice 2023 ainsi que l’état

d’avancement des principaux projets structurants notamment la poursuite du processus de

digitalisation, le renforcement de la cyber sécurité, la mise en place du schéma directeur des

systèmes d’information ainsi que la modernisation de la chaine de production des cartes

topographiques de base et des réseaux géodésiques par l’introduction de nouvelles

technologies de pointes.

À l’issue des discussions, le Conseil a arrêté les comptes de l’Agence au titre de l’exercice 2023

et a approuvé toutes les résolutions proposées par l’Agence.

Avant de conclure les travaux, le Président et les membres du Conseil d’Administration ont

salué les performances remarquables de l’Agence et ont félicité tous les responsables et

l’ensemble du personnel au niveau central et extérieur, pour les engagements ayant permis

d’atteindre les résultats positifs enregistrés.