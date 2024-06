Finale de la Coupe du trône, avenir de Walid Regragui en sélection… Nawfal El Awamleh livre son avis (VIDÉO)

Le journaliste Nawfal El Awamleh estime que la lutte sera intense et rude entre le Raja Club Athletic et l’AS FAR lundi prochain en finale de la Coupe du Trône.

Nawfal El Awamleh a accordé une déclaration au site « Sietinfo » en marge de sa présence à la 19ème édition du Festival Mawazine. « Le Raja a la personnalité d’un champion et on ne peut jamais prédire ce que l’équipe offrira, surtout avec la présence de l’entraîneur allemand Josef Zinnbauer qui cherche un deuxième titre et connaît bien la difficulté de la mission contre l’AS FAR ».

« L’AS FAR dispose également d’un effectif humain très impressionnant, avec la présence du capitaine tunisien Nasreddine Nabi qui a montré de grandes capacités cette saison. Le club a perdu le championnat dans les derniers instants, et cherche maintenant à compenser et à éviter une saison blanche, ce qui augmente la difficulté et l’intensité du match entre les deux parties. ». Et d’ajouter : « Les deux clubs bénéficient d’une grande base de supporters, ce qui nous garantit de regarder un grand match avec de l’ambiance dans les tribunes aussi ».

L’équipe verte se prépare à affronter l’AS FAR lundi prochain en finale de la Coupe du Trône au Grand Stade d’Agadir à partir de 17h00. Le Raja s’est qualifié pour la finale après avoir battu le Mouloudia Oujda en demi-finale (4-3), tandis que l’AS FAR a assuré sa place en finale après avoir éliminé le Maghreb de Fès sur le score de (2-0).