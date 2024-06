Conseil de gouvernement : huit nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, MM. Allal Ouazzani Touhami et Omar Kadiri ont été respectivement nommés à la tête de la Direction de l’Union européenne et des Processus méditerranéens et de la Direction des Affaires asiatiques et de l’Océanie, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement.

Au même ministère, MM. Abdelilah Nejjari et El Ouafi Boukili Makhoukhi ont été respectivement nommés à la tête de la Direction de la Diplomatie publique et des Acteurs non étatiques et de l’Académie marocaine des études diplomatiques, tandis que M. Khalid El Moujaddidi a été nommé inspecteur général, souligne la même source.

Pour ce qui est du ministère de l’Équipement et de l’eau, M. Moncef Berrada a été nommé directeur des Travaux et de l’exploitation routière.

Au ministère de la Transition énergétique et du développement durable- Département de la Transition énergétique, M. Mohsen Zaidi a été nommé directeur des Affaires juridiques, du contrôle et de la prévention des risques. Concernant le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. Zoubir El Felsoufi a été nommé directeur de l’École supérieure de technologie de Sidi Bennour.