Maroc : un établissement public interdit la consommation du chewing-gum dans ses locaux

La direction régionale du ministère de l’Éducation nationale à Tiznit a décidé d’interdire la consommation de chewing-gum à l’intérieur de ses établissements.

La direction régionale a notamment indiqué dans une correspondance consultée par Le Site Info, la nécessité d’inclure cette interdiction dans le règlement intérieur des établissements d’enseignement publics, et ce à cause des dimensions immorales liées à la consommation de chewing-gum par rapport à la moralité locale.

La direction régionale explique avoir observé la propagation du phénomène de consommation de chewing-gum de la part des élèves dont a résulté plusieurs effets négatifs comme le comportement inadéquat ou encore l’omniprésence des taches de chewing-gum dans les espaces scolaires et leurs équipements, y compris les sols et les murs des salles de classe, ainsi que les bureaux et les chaises.