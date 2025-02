Tout ce qu’il faut savoir sur la voie express Tiznit-Dakhla

Par LeSiteinfo avec MAP

L’exploitation de la voie express Tiznit-Dakhla permettra de générer annuellement plus de 30.000 journées de travail directes et 150.000 indirectes, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

S’inscrivant dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 40ème anniversaire de la Marche Verte, ce projet a contribué, au cours de la phase de réalisation, à la promotion de l’emploi dans les provinces du Sud à travers la création de 2,5 millions journées de travail, a fait savoir M. Baitas lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

A cet égard, les travaux de cette infrastructure, réalisés par des cadres et entreprises marocains, ont contribué au développement de l’entreprise nationale, à la faveur de la participation de 35 grandes entreprises de travaux, 15 bureaux d’études, 14 cabinets de topographie et 4 laboratoires de contrôle de qualité, a-t-il précisé.

Ce projet, a-t-il relevé, permet de réduire la distance entre Tiznit et Dakhla pour les véhicules légers, les camions et les poids lourds, notant que cette dernière catégorie de véhicules joue un rôle majeur dans le développement de l’activité économique, favorisant ainsi la réduction du coût et du temps de transport tout en améliorant significativement l’indice de la sécurité routière, outre le renforcement de l’attractivité des provinces du Sud.

Dans ce sillage, M. Baitas a fait part aussi de la programmation de la construction de la rocade de la ville de Laâyoune, comprenant un pont au niveau de Oued Sakia El Hamra de 1648 m de longueur et 21,4 m de largeur et deux voies dans chaque sens, rappelant que les travaux de réalisation du pont ont démarré depuis février 2024 et s’étalent sur 40 mois avec un coût avoisinant 1280 millions de dirhams.

Cette nouvelle infrastructure, considérée comme l’un des projets phares mis en place durant la dernière décennie, vise à structurer la route nationale N 1 sur une distance de 1055 Km, a-t-il poursuivi, notant qu’il porte sur la réalisation d’une voie express entre Tiznit et Laâyoune sur 550 km et l’élargissement de 9 M de la route nationale reliant Laâyoune et Dakhla sur une distance de 500 km, ce qui est de nature à renforcer l’interconnexion entre le Nord et le Sud du Royaume.