VIDEO : Tiznit célèbre les enfants ayant mémorisé le Coran

Les rues de Tiznit ont été animées par un cortège spectaculaire, célébrant les enfants qui ont brillamment mémorisé le Coran.

Dans une atmosphère empreinte de joie et de fierté, ces jeunes, soutenus par leurs familles et leurs enseignants, ont défilé à travers la ville, symbole d’accomplissement et de dévouement spirituel.

Les habitants, venus en nombre, ont réservé un accueil chaleureux à ces enfants qui ont fait honneur à leur travail acharné et à leur persévérance. Le cortège était accompagné de chants traditionnels et de rires joyeux, créant une ambiance festive tout en mettant en valeur l’importance de l’éducation religieuse.