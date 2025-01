Tiznit célèbre le Nouvel an amazigh, du 11 au 14 janvier

Par LeSiteinfo avec MAP

La ville de Tiznit abritera du 11 au 14 janvier, la manifestation culturelle « Tiflwine » dédiée à la célébration du nouvel an amazigh 2975.

Initiée par la Commune de Tiznit, en collaboration avec le Conseil provincial et la société civile, cette célébration s’inscrit dans la continuité de la décision Royale annoncée par SM le Roi Mohammed VI, d’instaurer le 14 janvier, correspondant au premier jour de l’année amazighe, comme jour férié officiel au Maroc, indique un communiqué des organisateurs.

Organisé sous le thème « La terre et l’identité en fête », cet événement propose une série d’activités illustrant la diversité culturelle de Tiznit, telles que des espaces de dégustation présentant des mets traditionnels liés à « Iẓ n IYar », ainsi que la célébration de « Al-Ma’ruf » qui reflète les valeurs de solidarité sociale.

Les visiteurs auront également l’opportunité d’assister à des spectacles artistiques, tels que les danses « Ahwash » et les arts collectifs représentant les différentes régions.

Au menu de cette édition, figurent aussi des événements spirituels comprenant des soirées soufies, des récitations coraniques et des louanges prophétiques, ainsi que des ateliers de lecture et de calligraphie, outre une exposition de bijoux locaux.

Selon les organisateurs, cette manifestation culturelle vise à renforcer la culture amazighe, pilier de l’identité marocaine, et à promouvoir l’économie du savoir et le patrimoine de Tiznit, tout en mettant en avant l’artisanat traditionnel et les produits locaux, ainsi que les différentes expressions artistiques.

Elle ambitionne aussi de promouvoir le patrimoine et la civilisation amazighe, les pratiques artistiques, et les talents créatifs, à travers diverses activités réparties dans quarante espaces distincts sur le parcours « Tiflwine ».