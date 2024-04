Agadir Water Park : le projet qui façonnera le nouveau visage d’Agadir

Les travaux de finition au sein du parc d’attraction «Agadir Water Park» continuent d’arrache-pied. Avancé à hauteur de 90%, le parc sera ouvert durant la deuxième quinzaine du mois de mai prochain. Porté par la société «Dania Land», la particularité de ce projet réside dans le fait qu’il englobe à la fois une offre combinée en matière d’hébergement, de restauration, de loisirs et d’animation culturelle et artistique.

Parallèlement à la future entrée en service de l’offre culturelle et muséale inscrite dans le cadre du PDU d’Agadir 2020-2024, en l’occurrence le Grand théâtre d’Agadir, le Musée Timitar ou encore le Musée de la reconstruction de la mémoire d’Agadir et l’ouverture complète, depuis février 2024, du site d’Agadir Oufella, c’est l’offre de loisirs et d’animation touristique, demeurant le parent pauvre de la destination Agadir, depuis des années, qui sera totalement façonnée grâce au projet «Agadir Water Park». C’est donc cette pièce maîtresse qui apportera du renouveau à l’attractivité touristique et ludique de la destination Agadir.

Déjà, l'une des composantes opérationnelle du parc d'attraction «Agadir Water Park», à savoir la première ligne du téléphérique, a été mise en service, il y a près de deux ans. Véritable trait d'union entre la gare de départ du téléphérique sur les berges d'Oued Tildi et son pont historique éponyme et le site historique d'Agadir Oufella, cette composante a donné un avant-goût de ce qui va advenir de cette zone montagneuse jouxtant le site emblématique d'Agadir Oufella en permettant de renforcer d'emblée l'attractivité paysagère de la baie d'Agadir et l'emblème national dominant la colline d'Agadir Ighir.

Ouverture imminente d’ici le mois de mai

«Aujourd’hui, les travaux de finition au sein du parc d’attraction «Agadir Water Park» continuent d’arrache-pied. Avancés à hauteur de 90%, le parc sera ouvert durant la deuxième quinzaine du mois de mai prochain», explique Abdelaziz Houays, PDG de Dania Land, porteuse du parc «Agadir Water Park» et du téléphérique.





Il va sans dire que le projet s’est démarqué par son caractère inédit. Et, justement, l’un des paris pris par «Agadir Water Park» est qu’il avait tablé sur des concepts insolites. Parmi ceux qui ont déjà fait le buzz sur la toile figure le restaurant avion, depuis l’importation de deux carlingues d’avions de la Turquie jusqu’à leur installation dans le site du projet où les deux avions sont perchés et visibles à l’œil nu sur la colline surplombant l’enceinte portuaire d’Agadir à partir de la localité d’Anza.

«Le restaurant avion est avancé à hauteur de 50%. Ces deux avions qui seront transformés en salles de restauration seront munis de leurs terrasses à travers l’aménagement de leurs ailes. L’une d’elle portera l’habillage de la Coupe d’Afrique 2025 au Maroc alors que l’autre portera celui de la Coupe du monde 2030 co-organisée par le Maroc, le Portugal et l’Espagne», ajoute Abdelaziz Houays.

Pour rappel, l’importation de ces carcasses d’avions, en vertu de la circulaire n° 6310/232 de l’Administration des douanes et impôts indirects, a permis le classement de cette opération pour la première fois au Maroc à la sous-position 8807.90 du Système harmonisé, rubrique 8807.90.90.00 du tarif du droit d’importation. Outre l’offre de restauration variée avec deux restaurants collectifs modernes et traditionnels et quatre snacks, le parc «Agadir Water Park» tournera aussi durant la nuit (de 20 h à minuit) avec une ouverture nocturne pour la composante de la restauration et l’animation avec des jeux de lumières, des spectacles et des shows accompagnés de séances d’animation culturelle et artistique parallèlement à l’animation journalière de l’aqua parc.



Les autres promesses choc d’Agadir Water Park

D’autres composantes et non des moindres font de ce parc une valeur ajoutée pour la destination puisqu’il disposera de trois piscines munis de 7 toboggans, dont la première est de grande taille, en plus d’une autre sous forme de guitare et une troisième chauffée et couverte. Cette dernière sera dotée d’un toboggan aquatique de type «tube» éclairé et elle sera munie de sa toiture après la période estivale. Outre la «splash zone waterpark», le projet est doté aussi de deux aqua tower. L’un géant étendu sur 17 mètres de hauteur et totalisant 16 attractions avec une capacité d’accueil de 1000 enfants, et l’autre, de type max, est de taille moyenne.

En termes de capacités d’accueil, le parc offre l’équivalent de 800 places de relaxation à ses visiteurs et 500 parasols. Le projet offre également deux zones à ses invités avec des formules VIP et VVIP en plus de cinq parkings, y compris pour les personnes à mobilité réduite et les véhicules (voitures, bus, minibus et motos) d’une capacité de 450 places.

Par ailleurs, l’accès aux automobilistes sera ouvert, à partir de ce mois d’avril, au public pour atteindre à la fois le site d’Agadir Ouffela et le parc «Agadir Water Park», puisque la quatrième section de la voie de contournement Nord-Est menant au port est toujours en cours de réalisation. Cette section permettra de doter le complexe portuaire d’un troisième accès. Parallèlement, le parc offre la possibilité de prendre le téléphérique jusqu’au site d’Agadir Ouffela et de prendre une navette vers le parc.

Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO