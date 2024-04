Farah El Fassi révèle avoir souffert de dépression et avoir eu des pensées suicidaires (VIDEO)

L’artiste marocaine Farah El Fassi a révélé à l’émission « ihki Li Shahrazad » diffusé sur 2M avoir souffert de dépression pendant de longues années et avoir eu plusieurs fois des pensées suicidaires.

« Je ne m’attendais pas à ce que je m’arrête après chaque coup dur et que je souffre de dépression et envisage le suicide. J’ai réalisé que la vie pour moi n’avait plus de sens, mais grâce à Dieu et à mes parents, je suis redevenue plus forte que jamais. », souligne la célèbre actrice.