1er jour de Ramadan : les chaînes nationales dominent le prime-time

Pour ce premier jour du mois sacré, ils étaient des millions de téléspectateurs à opter pour les programmes proposés par 2M, ce qui confirme, de nouveau, sa vocation de média fédérateur.

2M rassemble autour de la tranche Ftour

En prime time, 2M a capté 36 % des parts d’audience et 30% sur l’ensemble de la journée. Pendant la tranche Ftour, la chaîne a rassemblé son public autour de productions innovantes et divertissantes.

Ainsi, ils étaient plus de 12 235 000 téléspectateurs à avoir suivi la sitcom « Mabrouk Elina ». La série « Addam AL Machrouk » a pour sa part attiré 10 536 000 téléspectateurs et « Charqui ou lgharbi » a totalisé 9 224 000 téléspectateurs. En deuxième partie de soirée, la série historique « Mesk Lille » a rassemblé plus de 7 250 000 téléspectateurs.

A noter l’excellente performance de la série inédite « Tourate Al Maghrib », consacrée à la promotion et la mise en valeur du patrimoine culturel, programmée chaque dimanche soir durant le mois sacré.

Le premier numéro, célébrant la beauté et l’histoire du Caftan marocain, a réuni pas moins de 4 millions de téléspectateurs devant leur petit écran.

2M nous rassemble.. sur le digital aussi !

L’engouement pour la grille ramadanesque de 2M s’est également confirmé sur le digital. Avec un total de plus de 7,2 millions de vues sur les différentes plateformes sociales de 2M en 12 heures, ces audiences viennent conforter les performances enregistrées à la télévision.

La production nationale, choix privilégié des téléspectateurs

Les chaînes nationales 2M et SNRT ont, une nouvelle fois, affirmé leur leadership avec plus de 70 % de part d’audience en prime time.

Cet intérêt confirme la pertinence des choix des chaînes publiques, qui placent le meilleur de la production nationale au cœur de l’offre audiovisuelle publique.

S.L