Ouarzazate: elle tue sa belle-mère et prend la fuite

La province d’Ouarzazate a été secouée le weekend dernier par le meurtre d’une femme âgée à douar «Azirway».

Selon une source de Le Site info, une violente dispute a éclaté entre la victime et sa belle-fille avant que les deux femmes n’en viennent aux mains. La femme âgée a reçu plusieurs coups avant de rendre son dernier souffle. Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont transféré la dépouille à la morgue pour autopsie. La mise en cause, qui a pris la fuite, a finalement été interpellée.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

S.L.