Casablanca: il tente de percuter un policier sur la voie réservée au busway

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la préfecture de police de Casablanca ont procédé, jeudi après-midi, à l’arrestation d’un individu âgé de 21 ans pour refus d’obtempérer, tentative de percuter un policier à l’aide d’un triporteur et transport de passagers sans autorisation.

Les éléments de la police avaient interpellé le suspect alors qu’il transportait , sans autorisation, des passagers à bord d’un triporteur sur la voie réservée exclusivement aux véhicules « BusWay », apprend-on de source policière. Le mis en cause, qui a refusé d’obtempérer, s’est enfui après avoir tenté de percuter un policier, indique la même source, ajoutant que ces actes criminels ont fait l’objet d’une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux.

Les enquêtes et investigations, menées à la lumière de ladite vidéo, ont permis la saisie et le dépôt à la fourrière municipale du triporteur utilisé dans ces actes criminels, outre l’identification et l’interpellation du prévenu.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête supervisée par le parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.

S.L